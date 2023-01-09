Alternatif tıp uzmanı evinde ölü bulundu

Pamukkale ilçesi Ulus Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydan gelen olayda, alternatif tıp olarak olarak bilinen İzzet Yüzbaş hastalarına verdiği randevuya gelmemesi üzerine yakınları tarafından evine gidildi. Çilingir ile kapısı açılan Yüzbaşı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Hemen 112 Acil çağrı merkezinden yardım isteyen yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan incelemede ise, kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Yüzbaş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.