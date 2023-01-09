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Giriş Tarihi: 9.1.2023 17:06 Son Güncelleme: 9.1.2023 17:40

Alternatif tıp uzmanı evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 55 yaşındaki İzzet Yüzbaşı, evinde ölü olarak bulundu. Yüzbaşı'nın altenatif tıp işi ile uğraştığı öğrenildi.

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
Alternatif tıp uzmanı evinde ölü bulundu

Pamukkale ilçesi Ulus Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydan gelen olayda, alternatif tıp olarak olarak bilinen İzzet Yüzbaş hastalarına verdiği randevuya gelmemesi üzerine yakınları tarafından evine gidildi. Çilingir ile kapısı açılan Yüzbaşı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Hemen 112 Acil çağrı merkezinden yardım isteyen yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan incelemede ise, kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Yüzbaş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

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Alternatif tıp uzmanı evinde ölü bulundu
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