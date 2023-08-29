55 yıllık eşini geçimsizlik ve çok konuştuğu nedeniyle öldürdü

Sarı, ifadesinde, eşiyle uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığını belirterek, sürekli tartıştıklarını ve çok konuştuğu için cinayeti işlediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarı, tutuklandı.