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Giriş Tarihi: 29.8.2023 12:34 Son Güncelleme: 29.8.2023 12:45

55 yıllık eşini geçimsizlik ve çok konuştuğu nedeniyle öldürdü

Adana'da dün evde tartıştığı 55 yıllık eşi Naile Sarı’yı (74), tabancayla sırtından vurarak öldürüp, teslim olan Abdullah Sarı (76) tutuklandı. Eş katilinin ifadesinde uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını ve sürekli konuştuğu için öldürdüğünü ileri sürdü.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN

Adana'da dün saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, emekli Abdullah Sarı, tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Naile Sarı'yı evde ruhsatlı tabancasıyla sırtından vurdu.

Naile Sarı yere yığılırken, evden ayrılan Abdullah Sarı ise oğlu İbrahim Sarı'yı cep telefonuyla arayıp, "Anneni öldürdüm" dedi. Adrese gelen İbrahim Sarı, annesini kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet şüphelisi Abdullah Sarı, Adana Adliyesi'ne giderek kontrol noktasındaki polislere teslim oldu. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesi alınan Naile Sarı, Sarıçam ilçesine bağlı Karlık Mahallesi'nde toprağa verildi. Abdullah Sarı'nın, Naile Sarı'yı son zamanlarda sürekli darbedip, ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Sarı, ifadesinde, eşiyle uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığını belirterek, sürekli tartıştıklarını ve çok konuştuğu için cinayeti işlediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarı, tutuklandı.

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55 yıllık eşini geçimsizlik ve çok konuştuğu nedeniyle öldürdü
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