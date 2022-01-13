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Giriş Tarihi: 13.1.2022 12:33 Son Güncelleme: 13.1.2022 12:57

550 bin lira borç verip gayrimenkullere ve fabrikalara çöktüler

EMİR SOMER EMİR SOMER
550 bin lira borç verip gayrimenkullere ve fabrikalara çöktüler

Kendilerini galerici, kuyumcu ve emlakçı olarak tanıtan ve ağlarına düşürdükleri kişilere borç vererek senet imzalatan “Tefecilik” çetesi çökertildi. Şantaj, tehdit ve baskılarla icra takipleri başlattıkları mağdurları alıkoydukları da saptanan çete üyelerinin; 550 bin lira borca karşılık 2 mağdurun 1’i 8 milyon liralık toplam 3 gayrimenkulüne ve 1 fabrikasına el koydukları ortaya çıktı.

KOM Daire Başkanlığı koordinesindeki "Kene" operasyonunu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. 2019 ve 2022 yılları arasında meydana gelen 4 farklı "Tefecilik" suçu ile ilgili Ataşehir, Esenler, Ümraniye, Sancaktepe ve Gaziosmanpaşa'da 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 senet, 3 av tüfeği, 35 av tüfeği fişeği ve 11 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin kendilerini galerici, kuyumcu ve emlakçı olarak tanıtarak örgütlü bir şekilde nakit paraya ihtiyacı olan kişileri ağlarına düşürdükleri iddia edildi. Şüphelilerin mağdurlara şantaj, tehdit ve baskılarla senetler imzalatarak icra takipleri başlattıkları ve ödeme yapmayan mağdurları zorla alıkoydukları belirlendi.

1 FABRİKA 3 GAYRİMENKUL...

Çete üyeleri tarafından mağdur edilen bir kişinin 300 bin lira olarak almış olduğu borca karşılık 8 milyon lira değerindeki gayrimenkulüne çete üyeleri tarafından el konulduğu, el konulan gayrimenkuldeki kiracıların zorla evden çıkartıldığı da belirlendi. Yine şüphelilerin, başka bir mağdurun 250 bin lira borcuna karşılık boş senet imzalatarak 2 gayrimenkul ve 1 fabrikasına el koydukları saptandı.

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550 bin lira borç verip gayrimenkullere ve fabrikalara çöktüler
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