550 hektarı, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar yaktı

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde geçtiğimiz pazar günü başlayan ve 52 saat sonra kontrol atına alınan orman yangınının çıkış nedeni, İHA'lar sayesinde belirlendi. 550 hektar alanı etkileyen yangınla ilgili adli soruşturmayı yürüten Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, önce bölgede olası orman yangınlarına karşı gözetleme için kullanılan İHA'ların kaydettiği görüntüleri incelemeye aldı. Görüntülerde ise yangının ilk olarak, elektrik tellerine çarpan kuş ya da farklı bir cismin saçtığı kıvılcımla başladığı belirlendi. Bu aradan trafoya sıçrayarak bir anda büyüyen yangın, hızı saatte 57 kilometreyi bulan şiddetli rüzgâr, 26 derecelik düşük nispi nem ve 34 derecelik sıcaklık nedeniyle kısa sürede yayıldı. 8 köyü etkileyen yangınla ilgili olarak hasar tespit çalışmaları da sürüyor.