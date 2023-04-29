550 milyonluk vurgun yapan 38 çete üyesi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay'ın koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis çetesi üyelerinin işsiz, öğrenci, ev hanımı gibi üçüncü kişilerden banka hesabı temin ettikleri, yine asıl meslekleri pazarlamacı, işçi olduğu anlaşılan kişiler üzerine paravan şirket kurdukları belirlendi.
İzmir'de çok sayıda lüks rezidans kiralayarak buraları suç faaliyetlerinde kullandıkları tespit edilen çete üyelerinin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri geliri paravan şirketlerin ve banka hesabını kullandıkları kişilerin hesapları üzerinden kripto varlıklara dönüştürerek soğuk cüzdanlara aktardıkları anlaşıldı.
Şebeke üyelerinin ayrıca yakınları üzerine otomotiv firması kurarak yakınlarının ve bu otomotiv firmasının üzerine 15 adet lüks marka araç aldıkları, bu şekilde 550 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait olan 15 araç ile yine şüphelilere ait firma ve banka hesaplarına el konuldu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis yapılanması içerisinde yer alan 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 38 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.
17 BİN LİRALIK SAAT, LÜKS ARAÇLAR
Yasa dışı bahis çetesinin lüks yaşamı fotoğraf karelerine yansıdı. Siber polis tarafından yürütülen Mertcan P. ve Hakkı T. isimli kuzenlerin liderliğini yaptığı şebeke üyelerinin 17 bin 892 lira değerinde kol saati taktığı görüldü. Lüks marka araç kullanan çete üyelerinin tatil ve pahalı araçlar önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.