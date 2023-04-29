550 milyonluk vurgun yapan 38 çete üyesi tutuklandı

Şebeke üyelerinin ayrıca yakınları üzerine otomotiv firması kurarak yakınlarının ve bu otomotiv firmasının üzerine 15 adet lüks marka araç aldıkları, bu şekilde 550 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait olan 15 araç ile yine şüphelilere ait firma ve banka hesaplarına el konuldu.