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Giriş Tarihi: 4.3.2022

553 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor

553 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor
Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında 553 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor. İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, geçen yıl 307 kadın cinayeti işlendi. Bu yıl ocakta 19, şubatta 17 kadın, cinayet kurbanı oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise 49 kadın, cinayet sonucu hayatını kaybetti. Bir süre önce aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında hayata geçirilen uygulamaya ilişkin Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan izleme biriminde elektronik kelepçe takılan şüpheliler, polisler tarafından anlık takip ediliyor. Uygulama kapsamında, halen elektronik kelepçeyle 553 şüpheli izleniyor. Bu şüphelilerin, mağdura yaklaşmaları halinde merkeze bildirim düşmesi üzerine en yakın ekip mağdurun bulunduğu adrese yönlendiriliyor.

KADES'TEN 325 BİN 842 İHBAR
Ayrıca bakanlık, şiddet gören ya da görme ihtimali bulunan mağdur kadınların tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşmasına imkan sağlayan Kadın Destek (KADES) mobil uygulamasını geliştirdi. Bugüne kadar 3 milyon 307 bin 233 kişinin telefonuna indirdiği KADES'ten 325 bin 842 ihbarda bulunuldu. Bu kapsamda, geçen yıl 94 bin 878, bu yıl 1 Ocak-2 Mart tarihlerinde ise 9 bin 558 personel söz konusu eğitimleri aldı. AA

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553 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor
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