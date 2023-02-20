56 bin öğrenci dersbaşı yaptı

2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci yarı yılı deprem bölgesi hariç 71 ilde başladı. Amasya'da da merkezde 27 bin 53 il genelinde 56 bin 637 öğrenci bugün itibariyle eğitim öğretime başladı. Amasya Fatih İlkokulunda okunan istiklal marşının ardından öğrenciler sınıflarına girerek eğitim öğretime başladı. Velilerden Seniha Aylak, "Bugün itibariyle okulların ikinci yarı yıl eğitim öğretimi başladı. Bende kızımı okula getirdim. Yaşanan deprem dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle afetleri yaşatmasın. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

2. sınıf öğrencilerinden Esila Aylak (7), "Okulumu çok özlemiştim, tekrar açıldığı için çok mutluyum. Okulumu ve arkadaşlarımı çok özlemiştim. Tekrar okulumda olduğum için, okulların açıldığı için çok mutluyum." diye konuştu.

Asrın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen, birçok can kaybı ve yaralanmaya sebep olan deprem bölgesinden gelen 219 öğrenci de Amasya'da dersbaşı yaptı