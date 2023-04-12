56 kaçak göçmen yakalandı! 4 ev sahibine 321 bin lira ceza kesildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir İlçesi'nde yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin yasa dışı olarak barındırıldığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 farklı adrese baskın yapıldı. 56 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Adreslerde yapılan incelemelerde; normalden daha fazla insan barındırmak amacıyla "Koğuş" şeklinde ranza sistemlerinin kurulduğu tespit edildi.

Kaçak göçmenleri para karşılığında adreslerinde barındırdıkları ve haksız kazanç sağladıkları tespit edilen Ö.A., A.H. ve M.Y. isimli üç kişi gözaltına alındı. Söz konusu adreslerin yabancı uyruklu kaçak göçmenlere kiralanmasında aracılık ettiği tespit edilen Y.E. isimli bir kişi de yakalandı. Muhafaza altına alınan yabancı uyruklu kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Gözaltına alınan dört şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dört kişiye ikamet adreslerinde barındırdıkları her bir kaçak göçmen başına beş bin 740 liradan olmak üzere toplamda 321 bin 440 lira idari para cezası kesildi.