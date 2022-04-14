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Giriş Tarihi: 14.4.2022 17:43 Son Güncelleme: 14.4.2022 18:25

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Manisa-Ayvalık etabı tamamlandı

SUAT SALGIN
57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Manisa-Ayvalık etabı tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından “Tarihe ve Doğaya Saygı” temasıyla gerçekleştirilen; 14 ülkeden 25 takım ve 160 sporcunun pedal çevirdiği 57.nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye)  5’inci etabı Ayvalık’ta tamamlandı.

Ayvalık'ın Altınova ve Küçükköy Mahallesinden ilçeye giriş yapan bisikletlilerin bitişi ise Ayvalık Marina önünde gerçekleşti. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile il ve ilçe daire amirlerinin karşıladığı turun 5. Günü olan Manisa-Ayvalık etabını, Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazanırken, ikinciliği Alpecin-Fenix'ten Belçikalı Jasper Hilipsen, üçüncülüğü ise Human Powered Health'tan Hollandalı Arvid de Kleijn elde etti.

Şampiyonada dereceye girenlere ödüllerini Balıkesir Valisi Hasan Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile protokol üyeleri takdim etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, şampiyonanın yüzlerce ülkenin televizyon ekranlarında canlı olarak yayınlandığını hatırlatarak, "Böylesi bir etkinlikte Ayvalık'ın görünür olması ilçemizin tanıtımı açısından çok önemlidir. Bu anlamda böylesi dev bir etkinliğin gerçekleşmesinde emek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Şampiyonanın Ayvalık'taki finiş etabında hazır bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, coğrafyası ile eşsiz bir kent olan Ayvalık'tan böylesi önemli organizasyonun geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dünya'nın gözünün şampiyonada olduğunu savunan Başkan Yılmaz, "Balıkesir'imizden, Edremit'imizden, Akçay'ımızdan geçecek olan bu şampiyonada sporcuları bu etapta karşılamak bizim içinde onur verici. Bu tür organizasyonlar sadece Balıkesir'imize değil, Türkiye'mize de çok şey katıyor. Geçtiği her güzergahta ciddi manada bir alt yapı ve reklam bırakıyor" diye konuştu.

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57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Manisa-Ayvalık etabı tamamlandı
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