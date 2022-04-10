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Giriş Tarihi: 10.4.2022 13:07 Son Güncelleme: 10.4.2022 13:40

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Bodrum'dan startı verildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun Bodrum'da startı verildi. Bodrum'dan başlayan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul'a kadar 1303 km sürecek. "Tour of Türkiye" kullanımı ile uluslararası tanıtım gücünü artıracak organizasyon, canlı yayınlanacak ve yerli-yabancı çok sayıda medya kuruluşunun haberleriyle tüm dünyada milyonlarca kişiye ulaşacak.

57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda 14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcu yarışıyor. 7 WorldTour takımının yer alacağı Tour of Türkiye'de 12 pro takım ve 6 kıta takımı mücadele ediyor. Bodrum'dan yola çıkan bisikletçiler, ilk gün 207 kilometre uzunluğundaki Bodrum-Kuşadası etabında pedal basmaya başladı.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı | Video

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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
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