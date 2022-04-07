57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dünyada geniş kitlelere ulaşacak

Müftüoğlu, canlı yayınla turun dünyada geniş kitleler tarafından takip edileceğini belirterek, "TRT ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak ve Türkiye'de diğer haberlerde, kanalarda özet yayınlar olacak. 5 kıtada yayın yapmakla ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Hepsiyle sözleşme aşamasındayız." dedi.

Bisiklet turunun önemli bir tanıtım aracı olduğunu ifade eden Müftüoğlu, "600 milyon haneye ulaşıp milyarlarca insanın seyredebileceği bir organizasyon, bir turla ilgili çalışma yapıyoruz. Çünkü bu tur büyük bir tanıtım aracı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte bu konuda çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Turun Türkiye'nin tanıtımı için de önemli olduğunun altını çizen Müftüoğlu, "Ülkemiz önemli bir turizm ülkesi. Bu tur ülke ekonomisine de katkı sağlayacak bir tanıtım sağlıyor. Bununla ilgili tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın liderliğinde bu yola çıktık. Cumhurbaşkanlığımızın himayeleri ile bu tur gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporuna ve ailesine liderlik yapıyor. Medya ekibiyle valilerimiz, kaymakamlarımız, başkanlarımız, emniyet, jandarma geniş bir kitle, büyük bir grup olarak turun sonunu başarıyla getirmek istiyoruz." dedi.