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Giriş Tarihi: 9.12.2022 10:53 Son Güncelleme: 9.12.2022 11:07

57 yaşındaki adam jigolo olmak istedi: Gerçeği öğrenince şoka girdi!

Trabzonlu 57 yaşındaki M.K, sosyal medyada bir linke tıklayarak jigolo olmak için form doldurdu. M.K’yı arayan kişinin verdiği banka hesap numarasına 74 bin TL parayı havale yapan ve dolandırıldığını anlayan M.K. polis merkezine giderek şikayette bulundu.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
57 yaşındaki adam jigolo olmak istedi: Gerçeği öğrenince şoka girdi!

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki M.K., iddiaya göre sosyal medyada gördüğü jigolo sitesindeki başvuru formunu doldurdu. Hemen sonrasında telefonla internet sitesi adına kendisini arayan kişinin kayıt işlemleri için 74 bin TL istedi. M.K, istenilen parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı.

Parayı yatırdıktan sonra telefon iletişimi kesilen M.K. dolandırıldığını anlayınca Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek jigolo sitesi yetkilileri hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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57 yaşındaki adam jigolo olmak istedi: Gerçeği öğrenince şoka girdi!
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