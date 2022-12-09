57 yaşındaki adam jigolo olmak istedi: Gerçeği öğrenince şoka girdi!

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki M.K., iddiaya göre sosyal medyada gördüğü jigolo sitesindeki başvuru formunu doldurdu. Hemen sonrasında telefonla internet sitesi adına kendisini arayan kişinin kayıt işlemleri için 74 bin TL istedi. M.K, istenilen parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı.
Parayı yatırdıktan sonra telefon iletişimi kesilen M.K. dolandırıldığını anlayınca Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek jigolo sitesi yetkilileri hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.