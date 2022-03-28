Haberler Yaşam Haberleri 57 yıl hapis cezasıyla 9 yıldır aranan firari yakalandı
Giriş Tarihi: 28.3.2022 12:35 Son Güncelleme: 28.3.2022 12:45

57 yıl hapis cezasıyla 9 yıldır aranan firari yakalandı

MURAT YILDIRIM
57 yıl hapis cezasıyla 9 yıldır aranan firari yakalandı

Muş'un Bulanık ilçesinde 17 Temmuz 2013 tarihinde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olarak hakkında toplamda 57 yıl hapis cezası bulunan firari jandarma dedektifleri tarafından İstanbul'da yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 17 Temmuz 2013 tarihinde Bulanık ilçesi Eskiyol köyünde mera anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında meydana gelen kavgada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Muş İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından meydana gelen 'kasten öldürme' olayının faillerinin yakalanması amacıyla yapılan araştırmalar neticesinde, olayın faillerinden hakkında toplamda 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın İstanbul ilinde olduğu tespit edilmiştir. Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul'da görevlendirilen özel ekip tarafından alınan şahıs, 26 Mart 2022 günü saat 23.30 sıralarında saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alınmış olup, 27 Mart 2022 tarihinde sağlık kontrollerinin yapılmasına müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur" denildi.

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57 yıl hapis cezasıyla 9 yıldır aranan firari yakalandı
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