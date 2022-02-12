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Giriş Tarihi: 12.2.2022 13:17 Son Güncelleme: 12.2.2022 13:53

578 adrese operasyon yapıldı! Aranan 113 kişi yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
578 adrese operasyon yapıldı! Aranan 113 kişi yakalandı

İstanbul'da işledikleri suç sonrasında çıkarıldıkları mahkemece haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesindeki operasyonda 578 adresten 113 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanması için dün sabaha karşı operasyon yaptı. 263 Ekip, 581 polisin katılımıyla daha önceden tespit edilen 578 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda gasp suçundan hakkında 27 yıl 7 ay hapis cezası kesinleşen Serhat M., adam öldürme suçundan 20 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen Enis K., adam kaçırmak ve hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan Enis K.'nın da aralarında bulunduğu 113 hükümlü gözaltına alındı.

İstanbul'da 578 adrese operasyon yapıldı! Aranan 113 kişi yakalandı

Baskında ayrıca mahkemeler tarafından haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişinin de yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 113 hükümlü adliyede işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevlerine teslim edildi. 15 şüpheli de arandıkları mahkemelere sevk edildiler. Polis operasyonunda yakalanan hükümlülerden Serhat M.K.'ya gasptan 27 yıl 7 ay, Kemal K.'ye adam öldürmeden 25 yıl, Enis K.'ya hırsızlıktan 20 yıl 10 ay, Recep S.'ye kişi hürriyetinden yoksun kılmadan 19 yıl 6 ay, Emrah K.'ya hırsızlıktan 16 yıl, İrfan G.'ye hırsızlıktan 13 yıl 7 ay, Namık Ç.'ye kasten yaralamadan 11 yıl 20 gün, Hacı Ç.'ye gasptan 10 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

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578 adrese operasyon yapıldı! Aranan 113 kişi yakalandı
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