58 kameradan tespit ederek yakaladılar

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir Esat Paşa Mahallesi'nde motosikletle otobüs durağına yaklaşan ve S.E. isimli kadının elinden cep telefonunu alarak kaçan kapkaççının kimliğini 32 ayrı kamera görüntüsünü inceleyerek tespit etti. Ö.A. adlı kapkaççının kullandığı motosikletin de aynı gün gece saat 03.00 sıralarında Örnek Mahallesi'nden çalındığı saptandı.

26 ayrı kamera görüntüsü daha incelendi ve olayın gerçekleştirildiği motosikleti çalan kişinin de Ö.A. olduğu belirlendi. Ö.A. isimli kapkaççı, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Motosiklet de Barbaros Mahallesi'nde bir otoparkta gizlenmiş halde ele geçirildi. Hırsızlık ve gasp suçlarından toplamda 16 kaydı olan Ö.A. yasal işlemlerinin ardından "Motosiklet Hırsızlığı" ve "Kapkaç" suçlarından adliyeye sevk edildi.