Haberler Yaşam Haberleri 58 milyon lira değerinde kokain ele geçirildi
Giriş Tarihi: 22.10.2023

58 milyon lira değerinde kokain ele geçirildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
58 milyon lira değerinde kokain ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da 'Narkogüç' operasyonları gerçekleştirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda, 575 kilogram, piyasa değeri 58 milyon lira olan kokain ele geçirildi. 2 yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli yakalandı. Kocaeli'nde 775 bin uyuşturucu hap, İstanbul'da 393 kilogram skunk, Diyarbakır'da da 257 kilogram skunk ele geçirildi. Erzincan'da ise 161 kilogram skunk ele geçirilirken, operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bütün emeklileri ilgilendiriyor! 25,26,27,28,29 Ekim'de ödemeler alınacak!
Merseyside derbisini kazanan Liverpool oldu! Tribünlerden Gazze'ye destek pankartları
Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Koca duyurdu: Gazze halkı için sahra hastaneleri kurulacak
'Bebek yalancıları' bebekleri öldürüyor! Dünya bu katliama suspus! Soykırımcısı İsrail enerji ve yakıt girişini kesti...
Son dakika haberi: İsrail, Gazze'de pazar yeri bombaladı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü: Bağımsız Filistin Devleti mesajı!
İsrail'den kara saldırısı mesajı: Gazze' Şeridi'ne gireceğiz
SON DAKİKA | Bahçeli'den İsrail'in soykırımlarına tepki: Tahammül sınırlarını çoktan aştı
ARKADAŞINA GÖNDER
58 milyon lira değerinde kokain ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA