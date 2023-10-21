58 milyon lira değerinde kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da 'Narkogüç' operasyonları gerçekleştirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda, 575 kilogram, piyasa değeri 58 milyon lira olan kokain ele geçirildi. 2 yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli yakalandı. Kocaeli'nde 775 bin uyuşturucu hap, İstanbul'da 393 kilogram skunk, Diyarbakır'da da 257 kilogram skunk ele geçirildi. Erzincan'da ise 161 kilogram skunk ele geçirilirken, operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.