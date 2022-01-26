58 yaşındaki kadın ölü bulundu, oğlu gözaltında

Afyonkarahisar'da, 58 yaşındaki kadın boğazı kesilmiş halde bulundu. Olay, Bayat ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Ahmet Evlice, birlikte yaşadığı annesi Hacer Evlice'yi kanlar içinde bulduğunu belirtip durumu polise bildirdi. İncelemede, kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü ve evin dağınık olduğu belirlendi. Şüpheli olarak gözaltına alınan Ahmet Evlice, annesini aradığını, telefona cevap vermeyince eve gittiğini, kanlar içinde yatarken gördüğünü iddia etti. Ahmet Evlice'nin bekâr olduğu, annesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.