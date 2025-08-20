58 yaşındaki Olga’nın şüpheli ölümü! Kesin ölüm nedeni incelemeden sonra öğrenilecek

Olay, Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, komşuların evden gelen kötü koku nedeniyle, ihbarda bulunması üzerine Azerbaycan uyruklu 58 yaşındaki Olga Aydın isimli kadın, ikamet ettiği evde ölü bulundu.

Günlerce evde kaldığı belirtilen cesedin çürüdüğü öğrenildi. Kadının hasta bakıcı olarak çalıştığı ve alkol problemi olduğu iddia edildi. Yapılan incelemenin ardından Aydın'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülerek, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacak. Savcılık Olga Aydın'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.