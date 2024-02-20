580 kadını bisikletle tanıştıran Sevdet hoca hastalığını da bisiklet sevdasıyla yendi

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan Sevdet Baki, 13 yıl önce bazı şikâyetleri nedeniyle doktora gitti. Yapılan kontrollerde anksiyete teşhisi konulan genç kadın, ilaç kullanmaya başladı. Aynı zamanda bisiklet tutkunu olan Baki, ilaca bağımlı bir hayat sürmeye başladı. Hastalığını yıllarca gizlemek zorunda kalarak hayata tutunan bisiklet eğitmeni Sevdet Baki, hastalığını da unutmak için sosyal faaliyetlere yöneldi. Yaklaşık 3 yıl önce Derik'te kadınlara bisiklet eğitimi vermeye başlayan genç kadın, şuana kadar 580 kişiye bisiklet kullanmayı öğretirken, hastalığı da artık onu yormaya başladı. Son bir yıldır ağır bir şekilde seyreden hastalığından dolayı eğitimlerini kısıtlayan ve çok sevdiği bisikletine binmeye ara veren Baki, rahatsızlığıyla mücadele etmek için gitmediği doktor kalmadığını söyledi.

"YAŞAYAN BİR ÖLÜ GİBİYDİM"

Kullandığı ağır ilaçlar nedeniyle kendini 'yaşayan bir ölü gibi' tanımlayan Bisiklet Eğitmeni Sevdet Baki, "Bu hastalıktan çok çektim. Umudumu kaybetmeye başlamıştım. Artık ağır ilaçları kullanmak istemiyordum. Hastalığım son dönemlerde artınca 'sevdam dediğim' bisikletime dahi binemiyordum. Almanya'da yaşayan Türk psikolog Bahar Tümer Alev hocayla tanıştım. Online üzerinden terapi ile yıllardır çektiğim hastalıktan kurtuldum. İlaç kullanmamaya başladım. Şu an kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum" dedi.

"BİSİKLETE OLAN TUTKUNLUĞUM ÖNEMLİ BİR ETKEN OLDU"

Mücadelesinin başkalarına umut olmasını istediğini belirten Sevdet Baki, "Kimse hastalığından utanmasın mücadele etsin. Ben bu hastalığı olanlara yaşayan bir örneğim. Kendime olan güçlü güvenim ve bisiklet tutkunluğum da hastalığı yenmeme büyük bir etken oldu. Şimdi yeni öğrenciler aldım, onlara bisiklet eğitimi vermeye başlayacağım. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.