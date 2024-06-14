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Giriş Tarihi: 14.6.2024 10:20 Son Güncelleme: 14.6.2024 10:33

58’lik balkon faresi Asayiş polisine yakalandı

İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sıcak yaz aylarında açık olan balkonlardan girdiği ev ve iş yerlerini soyan ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 yaşındaki N.T.C.’yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
58’lik balkon faresi Asayiş polisine yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ve Konak ilçelerinde bulunan ev ve iş yerlerinin sıcak yaz aylarında açık olmasını fırsat bilerek tırmandığı balkonlardan girerek 7 farklı evden hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucu şüphelinin 58 yaşındaki N.T.C. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri azılı hırsız N.T.C.'yi Konak ilçesindeki Şehitler Korusunda saklandığı çalılıkların arasında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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58’lik balkon faresi Asayiş polisine yakalandı
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