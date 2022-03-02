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Giriş Tarihi: 2.3.2022

59 bin 885 yeni vaka, 203 vefat

ANKARA
59 bin 885 yeni vaka, 203 vefat
Türkiye'de dün 403 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı. 203 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 71 bin 545 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.10, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92.94 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüse karşı yaygın mücadele aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşılarımızı birbirimize hatırlatmalıyız" dedi.

KOCA, MÜJDELİ HABERİ AÇIKLAYACAK
Bakan Koca, bugün toplanacak Bilim Kurulu sonrası müjdeli haberi açıklayacağını duyurdu. Toplantıda HES kodunun kaldırılması, PCR testi ve maske uygulamasının gözden geçirilmesi ve tedbirlerin gevşetilmesi gibi yeni kararların alınacağı bildirildi.

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59 bin 885 yeni vaka, 203 vefat
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