59 yıllık sıla inadı, cenaze vasiyetiyle son buldu

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Tepeköyü'nde 1949 yılında dünyaya gelen Celal Tuna, 1963 yılında askere gitti. Askerliğini yaptığı sırada babasının öldüğünü kendisine söylemeyen akraba ve köylüsüne küsüp, Belçika'ya maden işçisi olarak geldi. Bir süre sonra Hollanda'ya yerleşen Tuna, bir kadınla tanışıp evlendi. Uzun yıllar pansiyon işleten Tuna, eşinin ölümünden sonra yalnız yaşamaya başladı. Tuna, 59 yıl Türkiye'ye ayak basmadı.

Fransa'da yaşayan yeğeni Serkan Tuna, amcasını Türkiye'ye götürmek için geçtiğimiz aylarda büyük mücadele verdi ama yine ikna edemedi. Bu inadı ise SABAH, duyurdu. Hastanede tedavi gören Celal Tuna'dan geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Yeğeni Serkan Tuna, "Amcam ölmeden önce cenazesinin memlekette defnedilmesi için vasiyet etmişti. Sağlığında memlekete götürebilmek için çok dil döktüm ama inadını kıramadım. 59 yıl sonra cenazesini vasiyeti üzerine Trabzon'a getirip, burada toprağa verdik" dedi.

VASİYETİ ÜZERİNE TRABZON'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Yıllar boyunca ailesi ile görüşmeyen Celal Tuna'yı 20 yıl önce Fransa'da yaşayan yeğeni Serken Tuna buldu. Amcasını yeniden Türkiye'ye getirmek için mücadele veren Serkan Tuna'nın gayreti yine sonuçsuz kaldı. Türkiye'ye dönmeye ikna edilemeyen Celal Tuna, geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Celal Tuna, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 59 yıl boyunca Türkiye'ye ayak basmayan Celal Tuna'nın cenazesi vasiyeti üzerine havayolu ile Trabzon'a getirildi. Yomra ilçesine bağlı Tepeköy mahallesinde cenaze namazı kılınan Tuna, aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

CENAZESİNİ GETİREBİLDİM!

Babasının vefatını kendisine söylemeyen ailesine kızarak 24 yaşında yurtdışına çıkan ve 59 yıl boyunca bir inat uğruna memleketine gelmeyen Celal Tuna'nın yeğeni Serkan Tuna, amcasını Türkiye'ye getirmeye ikna edemediğini belirterek, "Askerlik görevinin ardından Hollanda'ya gitti. Bir daha geri dönmedi. 20 sene önce amcamı her yerde dedektif gibi aramaya başladım ve sonunda buldum. O günden beri görüşüyoruz ama bir türlü ikna edip Türkiye'ye getirememiştim. Cenazesini getirebildim. 50 yıldan fazla oldu memleketine gelmedi. Askerden geldikten sonra gitmiş. Ama hikayesini tam anlatmadı. Eşi ben amcamı bulduğumda vefat etmişti. Çocuğu yoktu yalnız başına yaşıyordu" dedi.

"ÖLMEDEN ÖNCE BENİ KÖYÜME GETİRİN DEMİŞ"

Celal Tuna'nın kardeşi Rafet Tuna(79) ise, ağabeyi ile ara ara telefonda görüştüğünü ifade ederek, "Ben o zamanlar çocuktum. Hollanda'ya gideli 50 yılı geçmişti. Telefon ile ara ara görüşüyorduk. Torunum ve ağabeyim ona köye dönmesini için teklif etmiş ama o 'gelmek istemiyorum' demiş. Bir türlü ikna edemediler. Sonra duyduk ki hasta olmuş. 29 Kasım'da vefat etti. Cenazesini torunum Serkan buraya getirdi. Ölmeden önce torunuma beni köyüme getirin demiş" diye konuştu.