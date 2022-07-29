5g Türkiye’ye ne zaman gelecek Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 5g nedir, ne zaman gelecek, ne işe yarar?

5G teknolojisinde sona yaklaşılıyor. Bugün yapılan lansmanda, 5G Türkiye'de ilk defa kullanılmaya başlandı. Avrupa'nın en çok yolcu ağırlayan havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nda 5G testleri başladı. Bununla birlikte vatandalşar 5G ne zaman gelecek, Türkiye'de ne zaman kullanılacak gibi soruları yöneltiyor. Henüz bu teknoloji hakkında bilgisi olmayan vatandaşlar da 5G nedir, ne işe yarar sorusunu yöneltti. Peki, 5G Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte detaylar!
5G TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
Bakan Karaismailoğlu, katıldığı lansmanda şu açıklamalarda bulundu:
Ülke menfaatlerini gözeterek gereken her çalışmanın gereğini yapmaya devam edeceğiz. Haberleşme altyapısını da devlet aklıyla planlıyor ve kamu-özel sektör işbirlikleriyle hayata geçiriyoruz.
2023 yılında yapacağımız 5G ihalesinden sonraki süreçte ürünlerin geliştirilmesi için önümüzdeki süreyi de en verimli şekilde kullanacağız.
Burada 5G ile neler yapabileceğimizin önemli örneklerini deneyimleme fırsatı bulacağız. Ülkemizde 2023 yılı itibarıyla bu teknolojiyi yaygınlaştırmak üzere 5G teknolojisinde ciddi atılım yaparak yolumuza devam edeceğiz. GSM operatörleri tarafından 5G özelliklerini deneyimleme imkanı bulacağız.
5G NE İŞE YARAR?
Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamalarda 5G ne işe yarar sorusunun cevabını verdi. Buna göre otonom otomobillerin en sonunda hayatımıza dahil olması bekleniyor. Sürücüler evlerinde kalırken arabalarını uzaktan kullanabilecekler.
Aynı zamanda hızın 4.5G'ye oranla 10 kat artması bekleniyor. Çok düşük gecikme sayesinde spor alanında da yenilikler yapılacak.
Yine düşük gecikme (ping) sayesinde uzaktan ameliyatlar da artacak.
5G NEDİR?
5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti; yeni nesil kablosuz telefon teknolojisidir. Dördüncü nesil teknolojinin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlamaktadır. Bu hız kullanılan cihazın kategorisine göre 1 ila 10 Gbps arasında değişebilecektir.
Günümüz 5G teknolojisiyle gerçek şebekelerde 4.7 Gbit/sn hızına, laboratuvar ortamlarında ise 7.5 Gbit/sn hızlarına ulaşılmıştır. 5.5G çalışmalarıyla (muhtemelen 2025 ve 2030 yılları arasında) ise hızın 20 Gbit/sn'ye kadar indirme (download) ve 10 Gbit/sn'ye kadar yükleme (upload) olmak üzere baz istasyonu başına toplam (agrega) 30 Gbit/sn'ye yükseltilmesi hedeflenmiştir.