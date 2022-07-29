5g Türkiye’ye ne zaman gelecek Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 5g nedir, ne zaman gelecek, ne işe yarar?

5G teknolojisinde sona yaklaşılıyor. Bugün yapılan lansmanda, 5G Türkiye'de ilk defa kullanılmaya başlandı. Avrupa'nın en çok yolcu ağırlayan havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nda 5G testleri başladı. Bununla birlikte vatandalşar 5G ne zaman gelecek, Türkiye'de ne zaman kullanılacak gibi soruları yöneltiyor. Henüz bu teknoloji hakkında bilgisi olmayan vatandaşlar da 5G nedir, ne işe yarar sorusunu yöneltti. Peki, 5G Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte detaylar!