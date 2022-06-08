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Giriş Tarihi: 8.6.2022 19:41

5'inci kattan babasının otomobilinin üzerine düşen Ecegün, yaralandı

DHA
5’inci kattan babasının otomobilinin üzerine düşen Ecegün, yaralandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Ecegün T. (15), oturdukları binanın 5'inci katından, babasının park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ecegün T., henüz bilinmeyen nedenle oturdukları binanın 5'inci katından, babasının park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ecegün T., iç kanama şüphesiyle Diyarbakır'daki bir özel hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan Ecegün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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5'inci kattan babasının otomobilinin üzerine düşen Ecegün, yaralandı
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