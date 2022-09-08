5’inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti!

Cumhuriyet Mahallesi'nde 938'inci Sokak Öncü apartmanda yaşayan Çelik ailesinin 5 yaşındaki çocukları Deniz Çelik, 5'inci katta bulunan evlerinin balkonundan düştü.
Ağır yaralanan küçük Deniz, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
7'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ AĞIR YARALANDI
Siirt'te bir binanın 7'inci katından düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Veysel Karani Mahallesi'nde Kerem Samet Baran, 7'inci katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.