5’inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti!

7'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ AĞIR YARALANDI

Siirt'te bir binanın 7'inci katından düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Veysel Karani Mahallesi'nde Kerem Samet Baran, 7'inci katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.