Yorgan, yastık, battaniye gibi ev eşyaları uygun ağırlıkta olduğu vakit çamaşır makinelerinde yıkanabilmektedir. Çamaşır makinesinin kapasitesini aşan eşyaları yıkamak makinenin zarar görmesine neden olacağı için yıkanılacak ürünün kapladığı hacim ve ağırlığına dikkat etmek gerekir. Özellikle yorganları yıkamadan evvel 6-7-8 kg çamaşır makinesinde çift kişilik yorgan yıkanır mı, 6-7-8 kiloluk makineye çift kişilik yorgan atılır mı sorularının yanıtları incelenmelidir.

6-7-8 Kg Çamaşır Makinesinde Çift Kişilik Yorgan Yıkanır Mı?

Çamaşır makinesinde çift kişilik yorgan yıkanacaksa o makinenin ağırlık kapasitesi en az 7 kg olmalıdır. 6 kg'lık çamaşır makinesinde çift kişilik yorgan yıkamak hem makineye zarar verir hem de istenilen temizlik elde edilemez. 7 ve 8 kg'lık çamaşır makinesinde ise çift kişilik yorgan yıkanabilir ancak o yorganın dolgusu elyaf gibi sentetik maddelerden oluşmalıdır, yün gibi ağır dolgu maddeleri ıslandığı zaman daha da ağırlaşıp makineyi zorlayacaktır.

6-7-8 Kiloluk Makineye Çift Kişilik Yorgan Atılır Mı?

Çift kişilik yorgan 6 kg çamaşır makinesinde yıkanmaya uygun değildir, 6 kiloluk makineye çift kişilik yorgan atmak hem o yorganın iyi temizlenmemesine hem de makinenin zorlanmasına neden olur. 7 veya 8 kiloluk makinelere ise dolgu maddesi yün, kaz tüyü olmaması kaydıyla çift kişilik yorgan atılabilir.