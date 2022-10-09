6-8 Ekim olaylarında evladı şehit olmuştu: Oğlumun kanı yerde kalmadı, vatan sağolsun!

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ



Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve beraberindeki yetkililerle şehit başkomiserin babası İlyas Hatipoğlu ile annesi Adeviye Hatipoğlu'na ziyarette bulundu. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından vatan toprağı uğruna canlarını feda eden şehitler için dua edildi.





YASİN BÖRÜ VE ARKADAŞLARI DA UNUTULMADI



Uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerleri ile araçlarına zarar verildiği 6-8 Ekim olaylarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının ayaklanma için kışkırtıldığını hatırlatan Vali Mustafa Masatlı, 2 polis şehit olurken, 35 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 760'tan fazla da yaralının olduğunu söyledi. Yasin Börü ve arkadaşlarının da bu saldırılarda linç edildiğine dikkat çeken Mustafa Masatlı, "16 yaşındaki bir çocuk 3 arkadaşıyla birlikte yardım dağıtırken bu canilerin saldırısına uğrayıp linç edilerek hayatlarını kaybetti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.





VALİ MASATLI: "BU MEMLEKETE KENDİNİ AİT HİSSEDEN İNSANLARIMIZ BİZİM BAŞ TACIMIZ"



Yaşanan olayların tekrarlanmaması için birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Masatlı, "Bu memlekete kendini bağlı ve ait hisseden, bu memlekette ilelebet yaşamayı niyet eden bütün insanlarımız bizim baş tacımız" ifadelerini kullandı.