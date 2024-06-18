6 ameliyat geçirdi saldırının izleri kaldı

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü köyünde Muhammet ve Ayet Akbulut çiftinin 4 çocuğundan Emir Ensar, 9 Kasım 2023'te sokakta etli ekmek yerken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.Köpeğin, başından ve yüzünden yaraladığı Emir Ensar, akrabalarının yardımıyla hayvanın ağzından kurtarıldı.6 kez ameliyat geçiren Ensar, "Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyorum. Herkese saldırıyorlar, başka çocuklara, anne ve babalara da saldırabilirler." ifadelerini kullandı.Baba Muhammet Akbulut ise köyde çok sayıda sahipsiz köpek bulunduğunu dile getirerek, "Emir Ensar köpekleri görünce korkuyor, yanaşamayor ve titriyor. Bugün benim çocuğum yarın başkasının çocuğu. Hiçbir çocuğa zarar gelmesini istemiyorum. Köpekler kaç tane çocuğu kovalamış. Televizyonda parçalanan çocukları da gördük, buna şükür diyorum. Bu olayların kimsenin başına gelmesini istemiyorum."