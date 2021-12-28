6 ay sonra gelen rapor cinayeti ortaya çıkardı! Karısını boğarak öldürmüş

Sultangazi 50. Yıl mahallesinde geçtiğimiz Haziran ayında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Tekstil işçisi Muhammed A. sabah komşusuna gidip eşinin hayatını kaybettiğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipler genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Eşi gece birlikte uyuduk, sabah uyandığımda hareketsiz olarak yatıyordu dediği öğrenildi.

6 AY SONRA GELEN RAPOR CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

18 yaşındaki Suriyeli Dua Hamod'un cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemede genç kadının boğazında izler olduğu ve boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

KOCASI TUTUKLANDI

Adli Tıp Kurumun savcılığa göndermiş olduğu rapor üzerine polis ekipleri önceki gün tekrar harekete geçti. Şüpheli koca Muhammed A. gözaltına alındı. Olaydan yaklaşık 6 ay sonra bir tekstil atölyesinden çıkarken yakalanana Muhammed A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi.