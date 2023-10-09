6 ayda iki cinayet cinayet işleyen katil yakalandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 12 Şubat'ta dağlık bir alanda meydana gelen olayda, hayvan otlatan Emine Metin, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Karşıyaka ilçesindeki dağlık alanda 2 Ağustos'ta yaşanan diğer olayda da bir işletmede bekçi olarak çalışan Necip Gümüştaş, tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, çifte cinayetin şüphelisi olarak Fikri A.'yı belirledi. Fikri A.'nın Aliağa ilçesindeki bir inşaatta saklandığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Fikri A.'nın 'yağma', 'hırsızlık', 'silahla tehdit' gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi. Fikri A., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Fikri A.'nın, Emine Metin ile Necip Gümüştaş'ı tanıdığı öğrenildi.