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Giriş Tarihi: 30.1.2023 17:14 Son Güncelleme: 30.1.2023 17:40

6 aydır kayıp olan Mine’nin eşi cinayeti itiraf etti

Denizli’de 6 ay önce kaybolan Mine Kocadağ’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kadının eşi tarafından Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’ndeki evlerinde öldürüldüğü öğrenildi.

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
6 aydır kayıp olan Mine’nin eşi cinayeti itiraf etti

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ ile eşi Mithat Kocadağ arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine Kocadağ'dan bir daha haber alınamadı. Aradan geçen bir süre sonra Mine Kocadağ'ın ağabeyi T.K., "Kardeşimi öldürdüler ve bunu da eşi yaptı" suçlamasıyla, şikayetçi oldu.

Geçen 5 aylık süreçte Mine Kocadağ'dan herhangi bir haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi. Son günlerde yapılan arama çalışmaları kanalizasyonlarda dahi devam etti. Aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat Kocadağ bugün suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

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6 aydır kayıp olan Mine’nin eşi cinayeti itiraf etti
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