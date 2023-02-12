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Giriş Tarihi: 12.2.2023 03:02

6 aylık hamile Buse, 136'ncı saatte kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta, depremde yıkılan binanın enkazında kalan 6 aylık hamile Buse Özdoğan, Ankara'nın Bala Belediyesi ekiplerince 136 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

DHA
6 aylık hamile Buse, 136’ncı saatte kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem bölgesinde ekiplerin arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Arama- kurtarma çalışmalarına Ankara'nın Bala Belediye Başkanlığına ait iş makinesi ve kurtarma ekipleri de katılıyor. Bala Belediyesi ve beraberindeki arama- kurtarma ekipleri, Balıca Mahallesi'nde bir binanın enkazında, 6 aylık hamile ve isminin Buse Bozdoğan olduğu öğrenilen bir depremzedeyi 136 saat sonra sağ olarak kurtardı.
Buse Özdoğan, tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgedeki arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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6 aylık hamile Buse, 136'ncı saatte kurtarıldı
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