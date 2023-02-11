6 aylık hamile kadın 115 saat sonra kurtuldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Hilmi Kutlubay Caddesi'nde bulunan Zeynep Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan kurtarma ekipleri, yıkıntı altında bulunan 6 aylık hamile Zahide Kaya ile iletişim kurdu. Hemen çalışma başlatan ekipler, önce Kaya'nın 6 yaşındaki kızı Kübra'ya ulaştı. Enkazdan çıkarılan Kübra, hastaneye kaldırıldı. Çalışmalarını bir saat daha sürdüren ekipler Kaya'yı da kurtardı. Depremden 115 saat sonra enkazdan çıkarılan Kaya, serum takıldıktan ve oksijen verildikten sonra ambulansa konuldu. Kaya'nın yakınları, alanda bulunan Şırnak Valisi Osman Bilgin'e sarılarak teşekkür etti.