Haberler Yaşam Haberleri 6 aylık hamile kadın 115 saat sonra kurtuldu
Giriş Tarihi: 11.2.2023

6 aylık hamile kadın 115 saat sonra kurtuldu

6 aylık hamile kadın 115 saat sonra kurtuldu
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Hilmi Kutlubay Caddesi'nde bulunan Zeynep Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan kurtarma ekipleri, yıkıntı altında bulunan 6 aylık hamile Zahide Kaya ile iletişim kurdu. Hemen çalışma başlatan ekipler, önce Kaya'nın 6 yaşındaki kızı Kübra'ya ulaştı. Enkazdan çıkarılan Kübra, hastaneye kaldırıldı. Çalışmalarını bir saat daha sürdüren ekipler Kaya'yı da kurtardı. Depremden 115 saat sonra enkazdan çıkarılan Kaya, serum takıldıktan ve oksijen verildikten sonra ambulansa konuldu. Kaya'nın yakınları, alanda bulunan Şırnak Valisi Osman Bilgin'e sarılarak teşekkür etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı
SON DAKİKA | Hatay’daki Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Ümit Özdağ'dan 2. provokasyon! 'Suriyeli hırsız' yalanını attığı genç konuştu: Seni Allah'a havale ediyorum
SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler
CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş Rönesans rezidansın müteahhidini savundu: İdealist bir insandır!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzedelere 1 yıl kira desteği
Son dakika: İstanbul'da o ilçeler alarm veriyor! Uzman isim İzmir'i hatırlattı, İstanbulluları uyardı...
TOKİ kura çekilişleri ertelendi mi, hangi tarihte, ne zaman yapılacak? Sosyal konut ve arsa TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura tarihleri belli mi?
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
6 aylık hamile kadın 115 saat sonra kurtuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA