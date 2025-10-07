Denizli’de korkunç olay: 6 aylık karısını öldürüp canına kıydı

Korkunç olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1253 Sokak'taki 5 katlı apartmanda yaşandı. Binanın üçüncü katındaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Tunay Acar'ın (42) 6 ay önce evlendiği tespit edilen karısı Keziban Pars Acar'ı (42) tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Keziban Pars Acar'ın oğlunun da evde yaşadığı ve olay saatinde dışarıda olduğu öğrenildi.

OĞLUNA VEDA ETMİŞ

Tunay Pars, akşam 20.00 sıralarında kendisini eve bırakan oğluyla vedalaştığı öğrenildi. Tunay Acar'ın kendisini eve bırakan oğluna, "Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak" dediği bildirildi.