6 aylık kocasını 14 yaşındaki oğlu öldürmüş

Adana'da 4 çocuk annesi E.C. (32) 6 ay önce evlendiği TIR şoförü Yücel Cihangir'i (62) 14 yaşındaki oğlu O.H.'yle birlikte öldürmek suçundan tutuklandı. Vahşi cinayette şok detaylara ulaşıldı. Sopayla nefesi kesilen Yücel Cihangir'in kafasına O.H. tarafından defalarca sopayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Anne ve oğlun cinayet sonrası cesedin başında yaklaşık 12 saat bekledikten sonra polisi aradıkları öğrenildi. E.C., "Oğlum beni korumak için sehpa ile kocama vurdu. Daha sonra sehpa kırılınca da ayağını alıp kocama vurmaya devam etti. Oğlum sadece beni korumak istemişti ancak sinirine yenik düşüp onun kafasına defalarca kez vurup ölümüne neden oldu. Daha sonra biz ne yapacağımızı bilemedik sabaha karşı polisi aradım. Kocamı ben öldürmedim" dedi.

PARA YÜZÜNDE TARTIŞTI

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yaşları 2 ila 14 arasında 4 çocuk bulunan E.C., 6 ay önce TIR şoförü Yücel Cihangir ile evlendi. 15 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında E.C., kocasıyla eve para getirmediği konusu yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında genç kadının 14 yaşındaki oğlu O.H.'de konuya dahil olunca kavga büyüdü. O.H. sehpayla Yücel Cihangir'e vurdu. Sehpanın kırılan ayağıyla boğulmaya çalışan Yücel Cihangir, nefesi kesilince şuuru kapandı. O.H. daha sonra Yücel Cihangir'i başına sopayla defalarca vurularak öldürdü.

12 SAAT CESET BAŞINDA BEKLEDİ

Anne E.C. suç aleti sopayı pencereden aşağı attı. Oğluyla birlikte kaçmayı düşünen genç kadın cesedin başında yaklaşık 12 saat bekledikten sonra sabaha karşı polisi arayarak oğluyla birlikte eşini öldürdüğü ihbarında bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri anne ve oğlunu gözaltına aldı. Bahçede arama yapan polis, pencereden atılan suç aletini de buldu. Yücel Cihangir, yakınları tarafından Solaklı Mahallesi'nde toprağa verildi.

ŞOK DETAYLAR ORYAYA ÇIKTI

Anne ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken cinayetle ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Cinayetin geçtiğimiz cumartesi günü saat 16.00'da meydana geldiği, ancak anne ve oğlun Yücel Cihangir'i hastaneye götürmek yerine sabah saat 05.00'e kadar evde çok küçük çocuklar olmasına rağmen cesetle aynı evde bekledikleri ve polisi aradıklarını belirledi. Ayrıca cinayetin sadece Cihangir'in sopayla boğularak işlenmediği, yaşlı adamın önce sopayla nefesi kesildiği daha sonra da kafasına sopayla defalarca kez vurularak acımasızca öldürüldüğü de tespit edildi. Sopanın ise evdeki sehpanın ayağı olduğu belirlendi.

"BENİ KORUMAK İSTEDİ"

E.C.'nin eşiyle eve para getirmediği ve kendileriyle ilgilenmediği için tartıştığını bu sırada oğlunun eve geldiğini, eşinin kendisinin üzerine yürümesi sonucu oğlunun kocasına saldırdığını belirterek, "Oğlum beni korumak için sehpa ile kocama vurdu. Daha sonra sehpa kırılınca da ayağını alıp kocama vurmaya başladı. Oğlum sadece beni korumak istemişti ancak sinirine yenik düşüp onun kafasına defalarca kez vurup ölümüne neden oldu. Daha sonra biz ne yapacağımızı bilemedik sabaha karşı polisi aradım. Kocamı ben öldürmedim" dediği öne sürüldü. O.H.'nin ifadesinde Yücel Cihangir'i kendisinin öldürdüğünü, annesiyle tartıştığını, üzerine yürüdüğünü görünce kendisini kaybettiğini söylediği ileri sürüldü.