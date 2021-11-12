6 bin 687 aile, koruyucu aile oldu! Kalpten anne-babalardan koruyucu aileliğe davet

Antalya'da yaşayan Rıza-Nurten Çukurluöz çiftinin bebekleri olmadı. Evlat özlemi çeken aile önce evlat edinme için başvuru yaptı ancak yaş nedeni ile o dönem evlat edinemediler. 2016'da koruyucu ailelik başvurusu yapan çift Yiğit'e kavuştu. Ardından kanunlar değişince Cem'i de evlat edinerek ailelerini genişletti. Hayallerini kurdukları mutlu ve çocuk sesleriyle büyüyen ailesinin hikâyesini anlatan anne Nurten Çukurluöz (49) şunları söyledi:

KALPTEN ANNE-BABA OLDUK: "Evlat edinerek ve koruyucu aile olarak ben anne oldum, eşim de baba. Biz kalpten anne baba olduk. Sadece doğurmakla anne olunmuyor. Oğlum hayatıma girdikten sonra hayatım çok daha güzelleşti. Bunun bir tılsımı var bence. Herkese de anlatıyorum bunu. Sanki sihirli bir değnek hayatınızdaki birçok zorluk bir anda kolaylaşıyor. Bunu anlatamam bunu yaşamak lazım. Onların büyümesinin size tattırdığı duygu hiçbir şeyde yok. Evladın verdiği keyfi başka hiçbir şeyden alamıyorsunuz.

BENİMSEDİK, BİR DE KARDEŞ EDİNDİK: 28 Aralık 2016'da oğlumuzu aldık. Yiğit koruyucu aile olduğumuzu biliyor. Koruyucu aileliği benimsedik bir de ona kardeş olsun diye evlat edindik. Kanunlar değişti yaş farkı sınırı kaldırıldı. Bakanlıktan "hala evlat edinmek istiyor musunuz" dediler biz de "evet çok istiyoruz" deyince ikinci oğlumuzu da ailemize kattık. Ben inşaat mühendisiyim, eşim öğretmendi. Evlatlarımızla daha fazla ilgilenmek için eşim işinden ayrıldı. Ailemiz ve arkadaşlarımız bizi destekledi ve hep saygı duydular.

KORKMASINLAR ÇEKİNMESİNLER: Koruyucu aile olmak isteyen aileler kesinlikle korkmasınlar. Bir çocuk yetişir dünya değişir. Mutlaka düşünsünler, değerlendirsinler. Bizleri dinlesinler, bizlerin yaşamlarına baksınlar. Herkes bir çocuğun elinden tutsun istiyorum. Elbette zorlukları var evlat edinmiyorsunuz sizin kimliğinizi taşımıyor. O çocuğun ailesi gelecek alacak duygusunu her an yaşıyorsunuz ama bunun yanında doğurmak gerekmiyor. Kalpten doğurmanın verdiği haz hiçbir şeyle karşılaştırılmaz. İmkânları varsa annelik duygusunu içlerinde bastıramıyorlarsa koruyucu aile olsunlar ya da evlat edinsinler.

BELKİ OĞLUM KAYBOLACAKTI: Yiğit'te dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var. Kurumdaki uzmanlarımızın hepsi diyor ki Yiğit'i siz almasaydınız Yiğit çok aileden geri dönerdi. Sizden önce bir aile alıp 15 gün sonra geri bırakmıştı dediler. Şu anda 7 yaşında okulunda başarılı ve saygılı bir çocuk. Biz sabırlı davranmasak, destek olmasaydık Yiğit kaybolmuş bir çocuk olacaktı. Şu an çok sağlıklı bir birey olarak yetişiyor. Belki ülkeye çok faydalı bir birey olacak."

SURİYELİ YETİMİN ANNESİ OLDU

Kahramanmaraş'ta yaşayan Emine Cüneyt Temiz çiftinin iki oğlu var. Odyoloji uzmanı anne Emine Temiz hep bir kızı olsun istiyordu. Suriye'deki iç savaş mağduru çocuklara üzülen ve onlar için bir şeyler yapmayı isteyen Temiz'in hayali koruyucu ailelik ile gerçek oldu. Suriyeli bir yetim çocuğa annelik yapan Emine hikayesini şu şekilde anlattı:



IRKIN BİR ÖNEMİ YOK: "Televizyon dizisinde koruyucu ailelik kavramı gördüm. Ailemle durumu anlatıp aile bakanlığına başvuru yaptık. "Suriyeli çocuğa bakar mısınız" dediler. Bizim için ırkın hiçbir önemi yok. Önemli olan bu çocuğun aileye ihtiyacı olması, benim bir çocuğu hayata kazandırmış olmamdır dedim. Ben zaten savaş mağduru çocuğa bakmayı arzu ediyorum. 1,5 yıl bekledim. Bebek bakım evinde bir kız bebek olduğunu söylediler. Biz de tamam o bebeği istiyoruz dedik. Görmeden, kabullendik kızımızı. Bir ay içinde bebeğimize kavuştuk. Kız kardeşim de benden görüp başvuru yaptı. Onun da 2 yaşında bir oğlu var. O da Afgan bir bebek.



İMKÂNIM OLSA 10 ÇOCUĞA BAKABİLSEM: Koruyucu ailelikten çok memnunum. Onun sevgisi kendi öz evlatlarınızdan hiçbir farkı yok. O ağladığında üzüldüğünde kendi evladınıza nasıl üzülüyorsanız ona da o şekilde üzülüyorsunuz. Onun gözlerine baktığımda gözlerinde kayboluyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Hayata bakış açınız değişiyor. Kızım 'anneeem seni çok seviyorum' dediğinde ve 'Babam geldi' diyerek sevinç çığlıkları attığında iyi ki bu çocuk bizim evimize geldi ve iyi ki bir anne ve babası var diyorum. Anne baba özlemi yayacak, anne baba abi sevgisini bilmeyecekti. Keşke Allah bana güç kuvvet verse bi1 değil 10 büyütsem.



DEVLETİMİZ ÇOK GÜÇLÜ: Kızım şu an kreşe gidiyor. Kızımda çok olumlu geri bildirimler alıyorum. Devletimiz çok büyük ve çok güçlü, bu çocuğa büyük destekleri oluyor. Kreşinin parasını devlet karşılıyor. Ben kırtasiye masrafını ve diğer giderlerini ödüyorum.



KESİNLİKLE TAVSİYE EDİYORUM: Kesinlikle koruyucu aile olmalarını insanlara tavsiye ederim. Zor ama çok da güzel bir süreç. Allah gücünü kuvvetini veriyor. Koruyucu aileliği sosyo-kültürel düzeyi daha yüksek insanlara anlatmak ve ulaşabilmek gerekiyor. Sevgi gerçekten çok önemli, sevginin eğitimi, maddiyatı yoktur. O yüzden bilinçli anne babalar olmalı."



KORUYUCU AİLELİK NEDİR?

Korunma ihtiyacı olan çocuklardan çeşitli sebeplerle öz ailesi yanında bakımları sağlanamayanların eğitim, bakım ve yetiştirilmesi sorumluluğunu devlet ile paylaşan kişiler 'koruyucu aile' olarak tanımlanıyor. Koruyucu ailelik için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ve Türkiye'de ikamet etme, 25-65 yaş aralığında bulunma, en az ilkokul düzeyinde eğitim ve düzenli gelire sahip olma şartları aranıyor. Koruyucu ailenin akraba veya yakın çevre olması durumunda yaş ve eğitim şartı aranmıyor.



EĞİTİMDEN İSTİHDAMA DESTEKLER SÜRÜYOR

Bakanlık tarafından koruyucu aile adaylarına ve koruyucu ailelere temel ebeveynlik eğitimleri ile koruyucu aile birinci ve ikinci kademe eğitimleri veriliyor. Koruyucu aile yanındaki ergenlik çağında bulunan çocuklara psikolojik danışmanlık sağlanıyor. Koruyucu ailelerin talep etmeleri halinde isteğe bağlı sigorta primleri ödeniyor. Koruyucu ailedeki çocukların haklarında alınan bakım tedbiri/korunma kararı devam etmesi nedeniyle bu çocukların da kamuda istihdam edilmeleri sağlanıyor.