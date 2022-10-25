6 bin yıl sonra vahşi doğada bir bizon doğdu

İngiltere'de yeniden vahşi yaşama dönme projesi kapsamında binlerce yıl sonra ilk kez vahşi doğada bir bizon doğdu. Yoğun biçimde avlanmaları yüzünden bizonların kaybolmasından 6 bin yıl sonra ilk kez Canterbury yakınlarındaki ormanlara üç adet bizon salıverildi. Üç ay sonra ise bir sürpriz yaşandı. Bizon korucuları, bir bizonun doğduğunu fark etti. Bizonların belirgin hamilelik belirtileri göstermemesi sebebiyle bu gebelik beklenmedik bir durum oldu. İnsanların bu yeni yavruyu görmek istediği ancak bunun için daha zamanın olduğu belirtildi.