6 buçuk ton sahte deterjan ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sahte marka ve taklit ürünlerin takibine yönelik çalışmalar kapsamında Başiskele'de bulunan bir işyerine ait depo içerisinde arama yapıldı.
Yapılan aramada üzerinde sahte marka ibaresi basılı piyasaya satışa hazır vaziyette toplam ağırlığı 6 ton 580 kilo ağırlığında 658 adet deterjan maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin sahte temizlik malzemelerine el konularak, olaya karıştığı tespit edilen 6 şahıs hakkında sinai 'mülkiyet kanuna muhalefet' suçundan şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.