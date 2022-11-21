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Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:29 Son Güncelleme: 21.11.2022 12:45

6 buçuk ton sahte deterjan ele geçirildi

Kocaeli Başiskele ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, depoda yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış sahte marka ibareli 6 ton 580 kilogram deterjan ele geçirildi.

ABBAS ÇAKAR
6 buçuk ton sahte deterjan ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sahte marka ve taklit ürünlerin takibine yönelik çalışmalar kapsamında Başiskele'de bulunan bir işyerine ait depo içerisinde arama yapıldı.

Yapılan aramada üzerinde sahte marka ibaresi basılı piyasaya satışa hazır vaziyette toplam ağırlığı 6 ton 580 kilo ağırlığında 658 adet deterjan maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin sahte temizlik malzemelerine el konularak, olaya karıştığı tespit edilen 6 şahıs hakkında sinai 'mülkiyet kanuna muhalefet' suçundan şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.

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6 buçuk ton sahte deterjan ele geçirildi
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