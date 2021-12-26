6 çocuk annesi karısını acımadan öldürdü

Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin mahallesinde sabaha karşı 5 katlı binanın bodrum yaşayan yabancı uyruklu ailede psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Muhammed R. ve eşi Hibetullah El Muhammed El Nasır ile tartışmaya başladı.

Aralarındaki tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Muhammed R. mutfaktan aldığı bıçakla eşi Hibetullah El Muhammed El Nasır'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerini gören Muhammed R., dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Sağlık ekiplerinin içeri girmesini engelleyen Muhammed R., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise çıkan yangını söndürdü. İçeri giren sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

Ailenin yaşları 11 ile 3 arasında değişen 6 çocuğu olduğu öğrenildi. Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın eşi tarafından tehdit edildiği ve şiddet gördüğü, eşi Muhammed R. hakkında koruma kararı aldırdığı ancak daha sonra tekrar barışarak birlikte yaşadığı öğrenildi.