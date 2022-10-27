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Giriş Tarihi: 27.10.2022 15:52 Son Güncelleme: 27.10.2022 15:53

6 çocuk annesi Songül'ü tabancayla vuran eşi adliyeye sevk edildi

Kırklareli'de korkunç bir olay yaşandı... 6 çocuk annesi eşi Songül Akbaş'ı (44), hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına karşın tabancayla vurarak öldüren Zeynel Abidin Akbaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
6 çocuk annesi Songül’ü tabancayla vuran eşi adliyeye sevk edildi

Olay, dün akşam Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Songül Akbaş, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Zeynel Abidin Akbaş tarafından evde tabancayla vuruldu. Bu sırada evde bulunan çiftin kızları Melek Akbaş ise evin balkonundan atladı.
Silah seslerini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin kapısını açmasıyla eve giren ekipler, Songül Akbaş'ı mutfakta başından vurulmuş halde yaralı buldu. Olay anında evin balkonundan atlayan kızları Melek Akbaş'a ise ilk müdahalesi apartmanın önünde yapıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından anneyle kızını, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Songül Akbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, vücudunda kırıklar olan kızının tedavisi ise sürüyor.
Olaydan sonra koşarak kaçmaya çalışan Zeynel Abidin Akbaş ise polis tarafından yakalandı. Kırklareli Aile Mahkemesi tarafından 30 Eylül'de hakkında verilmiş 1 ay süreyle önleyici tedbir kararı bulunduğu belirtilen Akbaş, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Songül Akbaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Van'a gönderildi.

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6 çocuk annesi Songül'ü tabancayla vuran eşi adliyeye sevk edildi
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