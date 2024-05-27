6 firari hükümlü asayiş polisine yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı ekipler, geçen hafta aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan denetimlerde durdurulan şüpheliler kontrol edildi. Karabağlar ilçesinde durdurulan E.T.'nin 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 46 yıl 1 ay 20 gün, Konak'ta B.Ç.'nin 'kasten öldürme' suçundan 34 yıl 16 gün, R.V.'nin is 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 32 yıl 9 ay, Buca'da N.E.'nin 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 31 yıl 11 ay 12 gün, Karşıyaka'da M.P.'nin 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan 27 yıl 9 ay, Karabağlar'da kontrol edilen H.K.'nın ise 'hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 20 yıl 5 ay 14 gün kesilmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Yakalanan şüpheliler, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.