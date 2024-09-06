6 gün arayla iki bacağı da kesildi

Bursa'da kendisini kaçıran eski nişanlısı Arda Tırkaz (28) tarafından bıçaklanıp, pompalı tüfekle vurulan Elif B.'nin (27) diz kapağının üzerinden kesilen sol bacağının ardından sağ bacağı da diz kapağının üzerinden kesildi. Taburcu edilen ve ameliyatlardan önce, "Bacağım kesilirse ne yaparım, nasıl yürürüm?" diyerek ağlayan genç kadının psikolojik destek aldığı belirtildi. Olay 2 Ağustos günü meydana gelmiş, Tırkaz, genç kıza dehşeti yaşatmıştı. Eski nişanlısı Tırkaz tarafından kaçırılan ve ormanda bıçaklandıktan sonra pompalı tüfekle bacaklarından vurulan Elif B.'yi polisler bulmuştu. Polis ve jandarmanın geldiğini fark eden Tırkaz, aynı pompalı tüfekle yaşamına son vermişti. Elif B., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.