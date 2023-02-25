Haberler Yaşam Haberleri 6 gün önce aldığı daire kullanılamaz hale geldi
Giriş Tarihi: 26.2.2023

6 gün önce aldığı daire kullanılamaz hale geldi

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
6 gün önce aldığı daire kullanılamaz hale geldi
Asrın felaketinde Adıyaman genelinde 4 bin 224 bina yıkıldı. Bin 756'sı ise acil yıkılacak, 145'i de ağır hasarlı durumda. Sarsıntıdan ağır yara alan binalardan biri de 7 katlı Nevzat Yıldırım Apartmanı oldu. Bu apartmanın en üst kattaki dairesini depremden yalnızca 6 gün önce satın alan galerici Mehmet Yakup Kara (54) büyük şok içinde. Daireyi, Celal Canpolat'tan 1 milyon 750 bin lira karşılığında satın alan Kara, her şeyi bitmiş hazır haldeki dairesinde bir gün bile oturamadı. En acı detay ise Canpolat ve ailesinin, yaşadıkları başka bir binada hayatını kaybetmesi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! 6'lı koalisyondan kukla aday tarifi! Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Kanuni bir temele dayandıramayız ama...
Meral Akşener’in hakaretleri sonrası CHP'de flaş gelişme: Kılıçdaroğlu harekete geçti!
CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den Akşener’e ayar: Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var?
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Vay canına yüzde 98
Bakan Kurum: Prefabrik ve tuğla evlerimiz hazır
Gene ölürler
Malatya’da korkutan manzara: Deprem dağı ikiye böldü
ARKADAŞINA GÖNDER
6 gün önce aldığı daire kullanılamaz hale geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA