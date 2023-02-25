6 gün önce aldığı daire kullanılamaz hale geldi

Asrın felaketinde Adıyaman genelinde 4 bin 224 bina yıkıldı. Bin 756'sı ise acil yıkılacak, 145'i de ağır hasarlı durumda. Sarsıntıdan ağır yara alan binalardan biri de 7 katlı Nevzat Yıldırım Apartmanı oldu. Bu apartmanın en üst kattaki dairesini depremden yalnızca 6 gün önce satın alan galerici Mehmet Yakup Kara (54) büyük şok içinde. Daireyi, Celal Canpolat'tan 1 milyon 750 bin lira karşılığında satın alan Kara, her şeyi bitmiş hazır haldeki dairesinde bir gün bile oturamadı. En acı detay ise Canpolat ve ailesinin, yaşadıkları başka bir binada hayatını kaybetmesi.