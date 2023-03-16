6 gündür haber alınamıyor! Endişeli ailesi kayıp ihbarında bulundu

Niğde'den İstanbul'a gelen 58 yaşındaki Kazak Türkü Semet Köse'den 6 gündür haber alınamıyor. 10 Mart 2023 Cuma günü yaşadığı Niğde Bor'dan İstanbul Zeytinburnu'na gelen Kazak Türkü 58 yaşındaki Semet Köse'den 11 Mart Cumartesi gününden beri haber alınamıyor. Zeytinburnu'nda kaldığı eşinin kız kardeşinin evinden yürüyüşe gitmek üzere saat 14.08'de ayrıldığı biliniyor.

HAVA ALMAK İÇİN ÇIKTI BİR DAHA DÖNMEDİ

Akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, telefonunu yanına almadığını farketti. Kaygılı aile durumu Semet Köse'nin akrabalarına ve arkadaşlarına sorduğunda ise kimsenin haberi olmadığını öğrendi.

EMNİYETE KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Durumdan emniyet güçlerine bilgi veren aile Semet Köse'nin başına birşey gelmiş olma ihtimalini belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Aile ayrıca Köse'nin evine dönme ihtimaline karşın otobüs firmaları ve otogara da bildiride bulundu.

DEPREMDEN SONRA RUH HALİ BOZULDU

170 boylarında, 75 kilo civarında, esmer olan Semet Köse evden çıktığında üzerinde lacivert montu bulunuyordu. Son dönemlerde depresif bir ruh halinde bulunan Semet Köse yaşanan depremlerden dolayı da psikolojik olarak etkilenmişti.