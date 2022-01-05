6 gündür kayıp olan Batuhan’ın cansız bedenine ulaşıldı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, 30 Aralık'ta kayıp başvurusu yapılan Batuhan Yiğit'i Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dere yatağında hareketsiz halde buldu.

Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri, Yiğit'in öldüğünü belirledi. Boynunda ve elinde bıçak izine rastlanan Yiğit'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gencin ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan ve İstanbul'da bir sağlık kurumuna ataması yapılan Batuhan Yiğit'ten 30 Aralık'tan bu yana haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.