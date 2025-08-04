6 il merkezli dolandırıcılık operasyonu! 1 milyarlık vurgun gerçekleştirdiler: 24 şüpheli tutuklandı

Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "kripto borsasında para kazanma" ilanıyla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Sosyal medya platformları üzerinden sahte ürün satış ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları, İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirdikleri ve Yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam yaptıkları tespit edilen şüpheliler için harekete geçildi.

1 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Jandarma tarafından son 1 haftada İstanbul, İzmir, Artvin, Kastamonu, Mersin ve Mardin merkezli Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Gaziantep, Manisa, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Muğla, Antalya, Adıyaman, Konya, Kütahya, Ağrı ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 44 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme ve Yasa Dışı Bahis suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden 24'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

SİBER VATAN'DA DA SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.