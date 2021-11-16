6 ilde 44 avcıya ceza uygulandı

Yasa dışı avcılığın önüne geçmek amacıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından, kendi sorumluluk bölgesinde bulunan Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de gerçekleştirilen denetim ile kontrollerde, 665 avcı tespit edilerek kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, yasa dışı avlanan 44 avcıya 80 bin 832 lira idari, 54 bin 330 lira tazminat cezası olmak üzere toplam135 bin 162 lira ceza uygulandı. Ayrıca 6 av tüfeğine, 6 ses cihazına el konulurken, yasa dışı olarak yakalandığı tespit edilen 54 ötücü kuş doğaya salındı.

Denetimlere ait fotoğraf ile bilgilendirmeler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.