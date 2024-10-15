6 ilde 6 organize suç örgütüne operasyon: 91 şüpheli tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, Kahramanmaraş'ta Muhammed Kaya, Mersin'de Hasan Sağsız, Denizli'de Niyazi Dönmez, Antalya'da Mustafa Akel, Gaziantep'te Ümit Öge ile İstanbul'da Turgut Yalçın'ın liderliğini yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7 kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu, çok sayıda POS cihazı, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi. Organize suç örgütü üyeleri hakkında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı', 'Tehdit' gibi çok sayıda suç kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.