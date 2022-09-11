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Giriş Tarihi: 11.9.2022 17:56 Son Güncelleme: 11.9.2022 18:25

6 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon! 11 şüpheli gözaltına alındı

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, vatandaşları sahte belgelerle kandırarak,  yüksek değerdeki arsalarını, satın alıp kurdukları paravan şirketler arasında devir ederek dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 11 şüpheli tutuklandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
6 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon! 11 şüpheli gözaltına alındı

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü/Mali Suçlar Büro Amirliği görevlileri dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Vatandaşları sahte belgeler, sahte banka teminat mektupları ile kandırarak yüksek değerdeki arsa ve tarlalarını satın alıp kurdukları paravan şirketler arasında devir ederek dolandırdıkları, paralarını ödemedikleri veya cüzi miktarda ödeme yaptıkları tespit edilen 13 kişilik organize suç şebekesine operasyon düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcı şebekesine yönelik olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep illeri ile Muğla' nın Menteşe, Bodrum, Datça, Milas ilçelerinde yapılan operasyonda B.K., M.Y., Ö.S., M.Ç., N.T., F.C., G.C., O.Y., M.G., M.F. ve Y.K. kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda suça ilişkin olarak çok sayıda sahte sigorta belgesi, sahte banka teminat mektupları, dolandırılarak alınan tapular, sahte diplomat kimliği, iki adet tabanca ile 52 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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6 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon! 11 şüpheli gözaltına alındı
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