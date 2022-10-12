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Giriş Tarihi: 12.10.2022 13:12 Son Güncelleme: 12.10.2022 13:25

6 ilde 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 25 gözaltı

Batman Merkezli 6 ilde “Kökünü Kurutma Operasyonu-1” kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 25 zanlı gözaltına alınırken şüphelilerden kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın alan 35 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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6 ilde ’Kökünü Kurutma Operasyonu’: 25 gözaltı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Seyitler, Meydan, Çarşı Mahallelerinde torbacılık yöntemi ile uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik uzun soluklu çalışma yürütüldü. Batman Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Van, Hakkâri, Bitlis, Aydın ve Diyarbakır'da eş zamanlı yapılan "Kökünü Kurutma Operasyonu-1" kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçunu işledikleri tespit edilen 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın alan 35 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Böylelikle yürütülen soruşturma kapsamında hakkında adli işlem başlatılan kişi sayısı 60'a yükseldi.

Yapılan operasyonda, 4 kilo 406 gram metamfetamin, 436 gram esrar, 6,75 gram sentetik kannobinoid, 0,84 gram eroin, 2 adet sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 5 adet kartuş, 1 hassas terazi, 1 elek ele geçirildi.

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6 ilde 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 25 gözaltı
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