6 ilde ’Kökünü Kurutma Operasyonu’: 25 gözaltı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Seyitler, Meydan, Çarşı Mahallelerinde torbacılık yöntemi ile uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik uzun soluklu çalışma yürütüldü. Batman Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Van, Hakkâri, Bitlis, Aydın ve Diyarbakır'da eş zamanlı yapılan "Kökünü Kurutma Operasyonu-1" kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçunu işledikleri tespit edilen 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın alan 35 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Böylelikle yürütülen soruşturma kapsamında hakkında adli işlem başlatılan kişi sayısı 60'a yükseldi.

Yapılan operasyonda, 4 kilo 406 gram metamfetamin, 436 gram esrar, 6,75 gram sentetik kannobinoid, 0,84 gram eroin, 2 adet sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 5 adet kartuş, 1 hassas terazi, 1 elek ele geçirildi.